Fritz Kalkbrenner: Neues Video mit Clemens Schick

Fritz Kalkbrenner veröffentlicht am 14. Oktober sein neues Album „Grand Départ“. Die Single „In This Game“ ist ab sofort erhältlich. In dem dazugehörigen Musikvideo ist der bekannte deutsche Schauspieler Clemens Schick zu sehen, Film-Bösewicht im Bond-Abenteuer ‚Casino Royale‘.

Mit seinem neuen, vierten Soloalbum setzt Kalkbrenner konsequent die Richtung fort, die er mit seinem letzten, erfolgreichen Album „Ways Over Water“ vor zwei Jahren eingeschlagen hat. Der Ostberliner Sänger, Produzent und Komponist übertrifft sich mit meisterhaften Arrangements und wuchtig-analogen Soundgebilden, in deren präzisem Sound-Design man sich gerne verliert.

„Grand Départ“ ist der Starttag bei der Tour de France und steht bei Kalkbrenner symbolisch für den großen Aufbruch von einer kreativen Idee hin zu einem Gesamtkunstwerk, das den Titel eines „Albums“ tatsächlich verdient. Hier handelt und denkt der Künstler bewusst antizyklisch: Vom Album als Format, seit Jahren immer wieder gerne totgesagt, auch und ganz besonders leidenschaftlich im Genre der elektronischen Musik, kann und will er nicht ablassen. Ihn beschäftigt auch im Zeitalter selbstkuratierter Playlisten noch das perfekte Sequencing.

Heute schlagen in Fritz Kalkbrenners Brust zwei Herzen, das eines Produzenten und Songwriters, aber auch das eines Sängers und Texters. Konkret lässt sich das am Anteil der Vocal-Stücke bemessen, der von Album zu Album zugenommen hat und auf „Grand Depart“ nun bei gut zwei Dritteln im Verhältnis zu einem Drittel reiner Instrumentalstücke liegt.

In Kalkbrenners Musik geht es um die Erhaltung eines Qualitätsmaßstabes, den außer ihm nur noch wenige Kollegen in der elektronischen Tanzmusik einzuhalten imstande sind. „Vom Nebulösen ins Konkrete“ entwickelte sich eine Vision für den Sound von „Grand Départ“: French Horn. Trombone. Trumpet. Flugelhorn. Organ. Viola. Violin. Cello. Double Bass. Holz- und Blechblasinstrumente, ungerade Drums, Klang, und vor allem: Textur.

Fotos: David Rasche, Youtube