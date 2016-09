Kanye West: "Will Ferrell soll mich in Filmbiografie spielen“

Freitag, 16. September 2016, 17:39 Uhr

US-Rapper Kanye West (39) hat gegenüber dem ‚W Magazin’ verraten, wer ihn in einer Filmbiografie verkörpern solle. Der selbstverliebte Gatte von Ich-Darstellerin Kim Kardashian (35) wünsche sich demnach niemand Geringeren als US-Comedian Will Ferrell (49). Ernsthaft!

Über diesen konnte er dann auch gar nicht mehr aufhören, zu schwärmen. Das Ganze begann damit, dass sich der 39-Jährige mit dessen Charakter im Streifen ‚Buddy – Der Weihnachtself’ (2003) verglich. Der für seine regelmäßig etwas wirren Aussagen bekannte, selbsterklärte Fashion-Guru verkündete: „Ich bin der Elf, der Will Ferrell ist. Derjenige, der zu groß ist

für seine Hände, um damit Spielzeuge zu machen. […] Aber er will die Spielzeuge machen. Warum? Nicht darum, weil er selbst mit ihnen spielen möchte. Er möchte stattdessen Freude in der Welt verbreiten.“

Und er ergänzte: „Ich bin ein Schöpfer und es ist meine Verantwortung. Ich entwerfe Dinge, die den Leuten etwas bedeuten. Ich mache die Weihnachtsgeschenke.“ Na ja, nachdem sich Mister West ja schon mit allem von Steve Jobs bis hin zu Pablo Picasso verglich, ist das wohl das Mindeste! Für ihn wäre der US-Schauspieler und Comedian übrigens „einer meiner persönlichen Götter. Ich würde mir wünschen, dass Will Ferrell mich in ‚Die Kanye West Story’ spielt. Kann man das verwirklichen?“

Bleibt nur noch die Frage, wer die Rolle seiner Göttergattin Kim Kardashian übernehmen würde. An seiner Faszination für den ‚Zoolander’-Star ließ der gute Kumpel von Rapper Drake (29) übrigens auch schon seine Twitter-Gemeinde teilhaben.

Nachdem er sich nämlich ‚Zoolander 2’ angeschaut hatte, postete er ganz begeistert: „Will Ferrell hat lebendigen Gottes-Status erreicht! Seine Existenz ist ein Segen…ich möchte Will Ferrell einfach nur für die Jahre voller Freude danken, die er mit toller Comedy in mein Leben brachte.“ Was der so in den Himmel Gepriesene selbst über eine mögliche Rolle als Kanye West denkt, ist bisher nicht bekannt…(CS)

Foto: W Magazin