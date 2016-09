Lady Gaga: Neues Album „Joanne“ kommt im Oktober

Freitag, 16. September 2016, 16:15 Uhr

Popstar Lady Gaga (30) hat gestern auf Twitter das offizielle Cover-Artwork ihrer neuen, fünften Platte ‚Joanne’ vorgestellt. Diese wird am 21. Oktober erscheinen, wie sie ebenfalls verriet.

Auf dem Bild ist die exzentrische Sängerin mit langen blonden Haaren im Profil zu sehen. Auf dem Kopf trägt sie einen großen, rosa Hut. Die Dame scheint zudem kein Oberteil anzuhaben, wobei eine Tätowierung auf ihrer linken Schulter zu erkennen ist. Im Interview mit dem ‚Beats 1’-Radiomoderator Zane Lowe (43) verriet die 30-Jährige am gestrigen Donnerstag dann auch die Inspiration hinter dem Album.

Diese hätte nämlich die Schwester ihres Vaters gegeben, deren Tod „eine Narbe hinterließ.“ Sie erzählte: „[Mein Papa] war jünger als sie und sie war schwer an Lupus erkrankt. Ihr Tod in seiner Familie und in seinem Leben hat wirklich […] eine Wunde hinterlassen, die nie heilte.“

Die neue Platte ist dann auch im Andenken an ihre Tante benannt, die im Alter von 19 Jahren verstarb. Diese Härte des schmerzlichen Verlusts hätte dann aber aus der gesamten Familie auch das gemacht, was sie heute sind, nämlich starke Persönlichkeiten. Ein Track auf dem Album werde ebenfalls ‚Joanne’ heißen, wie Lady Gaga weiter verriet. Die Sängerin, die eigentlich Stefani Germanotta heißt und ihr Papa Joe sind zudem auch Eigentümer eines Restaurants in New York mit demselben Namen. Medienberichten zufolge haben die Zwei ferner auch gemeinsam an einem Kochbuch mit dem Titel ‚Joanne Trattoria Cookbook: Classic Recipes and Scenes from an Italian American Restaurant‘ gearbeitet.

Wie die Sängerin in dem Interview weiter erzählte, werde die neue Platte übrigens „in den nächsten 48 Stunden fertig sein.“ Mit ‚Perfect Illusion’ hat die Dame ja kürzlich bereits ihre erste Single daraus veröffentlicht. Auf dem neuen Album können aber auch Songs wie ‚John Wayne’ und ‚Sinner’s Prayer’ erwartet werden. Der Erstere handele von ihrem „ständigen Bedürfnis, hinter wilden Männern herzurennen und irgendwie werde ich vom immer gleichen John gelangweilt.“ Im Zweiten richte sie sich an einen Mann und erkläre ihm: „Schau, ich will das Herz von keinem anderen außer dir brechen aber ich weiß, dass ich eine Sünderin bin.“ Man darf auf das Endprodukt am 21. Oktober gespannt sein…(CS)