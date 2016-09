Rob Kardashian und Blac Chyna: Soooo chic sieht man sie nur hier

Freitag, 16. September 2016, 18:54 Uhr

Mit „Rob & Chyna” öffnet Rob Kardashian exklusiv für den Pay-TV Sender ‚E! Entertainment‘ ab dem 24. Oktober die Türen zu seinem Privatleben.

Gemeinsam mit seiner Verlobten Blac Chyna gibt er Einblicke in die Planung ihrer gemeinsamen Zukunft – inklusive Vorbereitungen auf ihr erstes gemeinsames Baby. Der Sender erweitert mit der Serie „Rob & Chyna“ sein wirklich einzigartiges Kardashian-TV-Programm um ein weiteres Highlight und knüpft inhaltlich direkt an die aktuell laufende 12. Staffel von „Keeping Up With The Kardashians“ an.

Mehr: Berühmt fürs Berühmtsein: Der Clan der Kardashians und Jenners

Vor nicht einmal einem Jahr gaben Kardashian und Chyna ihre Beziehung öffentlich bekannt. Seither geht es bei ihnen turbulent zu: Der Blitz-Verlobung folgte die Ankündigung von Chynas Schwangerschaft und die kürzliche Offenbarung, dass sie ein Mädchen erwartet. Natürlich freuen sich Robs Mutter Kris Jenner und die Kardashian-Schwestern über den Familienzuwachs und stehen dem Star-Paar mit Rat und Tat zur Seite.

Doch bereits in der ersten Folge führt eine heftige Auseinandersetzung zum Auszug von Rob Kardashian aus der gemeinsamen Villa. Als angehender Vater findet Rob ein offenes Ohr bei seinem Schwager Scott Disick, der in seiner Vaterrolle bereits erprobt ist.

Also Fans vormerken: Rob & Chyna“ ab dem 24. Oktober, immer montags, um 20.15 Uhr nur auf dem Pay-TV Sender E! Entertainment

Fotos: E! Entertainment Media, LLC