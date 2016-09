Andreas Wolff: "Danach kann er sich von Rebecca Mir trösten lassen!"

Samstag, 17. September 2016, 18:40 Uhr

Im Duell der Meisterklasse trifft heute Abend bei ‚Schlag den Star‚ Handball-Europameister Andreas Wolff (25) auf den zehn Jahre älteren Tanz-Profi Massimo Sinató.

Torwart Andreas Wolff posiert während des offiziellen Fototermins der deutschen Handball-Nationalmannschaft

Oder anders gesagt: Hundertzehn Kilo Manneskraft treffen auf 1,80 Meter geballte Körperbeherrschung. Welcher der beiden Athleten tänzelt seinen Gegner an die Wand und gewinnt? Für den Hundertzehn-Kilo-Koloss Wolff steht fest: „Ich denke, dass ich besser bin – im Handball. Den Rest sehen wir am Samstag!“ Seine klare Ansage: „Ich bringe Massimo Rock’n’Roll bei, danach kann er sich von Rebecca Mir trösten lassen!“

Sein Kontrahent gibt natürlich nicht klein bei, sagt zu der Herausforderung: „Andreas ist zwar kräftig wie ein Bär und reflexhaft wie eine Katze. Aber ich trainiere jeden Tag im Studio meine Kraft und Cardio. Des Weiteren teste ich meine Fähigkeiten in einigen Ballsportarten, die seit dem Schulsport in Vergessenheit geraten sind. David gegen Goliath, möge der Bessere gewinnen! Oder besser noch: der Kleinere“, sagt Sinató mit einem Augenzwinkern.

Massimo Sinato mit offenem Haupthaar und Gattin Rebecca Mir beim Leipziger Opernball

In bis zu 15 Spielrunden kämpfen Tänzer Sinató und Torhüter Wolff bei „Schlag den Star“ um 100.000 Euro. Elton moderiert. Am Kommentatoren-Mikro sitzt Frank „Buschi“ Buschmann. Als Show-Acts mit dabei: Felix Jaehn feat. Alma und Die Beginner.

HINTERGRUND: In bis zu 15 Spielrunden geht es bei „Schlag den Star“ um Wettkampf und Fitness, um Blamieren oder Kassieren, um Alles oder Nichts. Ein prominenter Spieler gewinnt am Ende die Siegesprämie in Höhe von 100.000 Euro, der andere geht mit leeren Händen nach Hause. Gastgeber Elton bekommt dabei prominente Unterstützung: Sportkommentator Frank Buschmann wird die Spielrunden der sich duellierenden Stars genau unter die Lupe nehmen.





Fotos: Deniz Calagan/picture alliance/ dpa, Patrick Hoffmann/WENN.com