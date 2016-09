Carolin Kebekus: Böse Briefe von Helene-Fischer-Fans

Samstag, 17. September 2016, 17:06 Uhr

Als Komikerin geht Carolin Kebekus (36) gerne an Grenzen – doch manchmal muss sie dafür auch Kritik einstecken. Besonders Fans der Schlagersängerin Helene Fischer sind nicht gut auf sie zu sprechen.

Zur Zeit kommen böse Briefe jedoch von einer anderen Gruppe. Die Komikerin hat mit ihrem Humor böse Kritik geerntet – vor allem von Veganern und Schlager-Anhängern. „Die Fans von Helene Fischer waren wirklich am schlimmsten“, sagte Kebekus in einem Gespräch der ‚Neuen Osnabrücker Zeitung‘.

„An deren Posts und Wortwahl habe ich gemerkt, dass diese Menschen kein gutes Elternhaus hatten.“ Kebekus hatte im vergangenen Jahr aus Helene Fischers Hit ‚Atemlos durch die Nacht‘ ein ‚Atemnot in der Nacht‘ gemacht und sich den Zorn einiger Fischer-Freunde zugezogen. In letzter Zeit habe sie aber vor allem von Veganern böse Briefe bekommen, so Kebekus. In ihrem Bühnenprogramm fiel unter anderem der Satz „Man kann ruhig Veganer sein – sei Veganer, aber halt den Mund!“

Vor ihrer Bühnenkarriere hatte die Komikerin mit einem wissenschaftlichen Beruf geliebäugelt. „Ich hätte sehr gerne Biologie studiert und mich auf den Bereich Evolution und Genetik spezialisiert“, sagte Kebekus. „Das fand ich sehr faszinierend. Doch in diesem Studium hätte ich mich sehr viel mit Chemie beschäftigen müssen, und das war mir zu theoretisch.“ (dpa/KT)

Foto: WENN.com