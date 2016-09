Chloe Moretz und Brooklyn Beckham doch noch ein Paar?

Samstag, 17. September 2016, 13:08 Uhr

Warum schwärmt Chloe Grace Moretz plötzlich wieder über ihren Ex? Das Timing hätte nicht schlechter sein können: Die Schauspielerin ist auf dem Cover der aktuellen ‚Teen Vogue‘ zu sehen – auf dem Titelbild umarmt sie offenbar niemand anderen als ihren Ex-Freund Brooklyn Beckham.

Im dazugehörigen Interview, welches von ihrer Kollegin Julianne Moore geführt wird, plaudert sie dann auch noch ganz frei über ihren angeblich Verflossenen.

Auf die Frage, ob Chloe auch mal gerne von dem angehenden Fotografen geknipst werden würde, antwortete sie: „Ich wäre auf jeden Fall überglücklich, wenn ich jederzeit von ihm fotografiert werde. Er hat schon von klein auf viele künstlerische Aspekte verschiedener Industrien kennengelernt, sei es von seiner Mutter oder seinem Vater. Jetzt ist er selbst ein Künstler.“ Später im Interview wird jedoch deutlich, dass ihre Liebe schon immer harte Arbeit war.

Mehr: Chloe Grace Moretz sagt alle Filmprojekte ab

„Mit jemandem eine Beziehung einzugehen, der ebenfalls sein Leben in verschiedenen Städten gelebt hat – von L.A., bis New York bis London -, ist einfacher“, so die 19-Jährige. „Wir verstehen es, dass es oftmals Zeiten gibt, in denen wir nicht miteinander sprechen, weil wir so beschäftigt sind. Das klappt nur auf der Basis des Vertrauens. Wenn du das Gefühl hast, du kannst jemandem vertrauen und acht Stunden lang nicht miteinander sprechen, dann hast du etwas, was Raum und Zeit überstehen kann.“ Leider hat es das im Fall der jungen Liebe doch nicht: Die beiden trennten sich vor knapp zwei Wochen.

Fotos: Pacific Coast News/WENN.com, Teen Vogue