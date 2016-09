Luke Mockridge: 3. Staffel seiner Late-Night-Show immer sonntags

Samstag, 17. September 2016, 11:07 Uhr

Luke Mockridge ist bald zurück im TV – und startet in die dritte Staffel seiner Show „Luke! Die Woche und ich“ – ab 23. Oktober, 22:30 Uhr, im Anschluss an den Staffelauftakt von „The Voice of Germany“ in SAT.1.

„Dritte Staffel? Bei SAT.1 kann man da schon mal von einer Ära sprechen! Danke fürs Vertrauen und dass ihr die Piefenbrinks vor der Schlachtbank rettet! Wird ein toller Herbst mit fabelhaften Gästen, skurrilen Aktionen, Hausbands, die Woche für Woche unser Studio abreißen… und ich mittendrin! Freu mich!“ verspricht der Gastgeber in einer Mitteilung des Senders.

Das musikalische Entertainment-Multitalent unterhält die Zuschauer wie gewohnt mit wöchentlich wechselnden Live-Bands (u.a. Felix Jaehn und Tim Bendzko), Studiogästen aus allen Unterhaltungsbereichen und lustigen, mutigen, bis schmerzhaften Einspielern. Mit Comedy-Kumpel Faisal Kawusi liefert sich Luke in „Roadrunners“ regelmäßig erbitterte Zweikämpfe. Neuer Sendeplatz ist wie bei ‚The Voice‘ auch nun der Sonntagabend. Wünschen wir ihm, dass es funktioniert!

Mehr: Luke Mockridge im Interview: „Vor 15.000 Leuten fühle ich mich wohler“

Hintergrund: Die Comedy-Show „Luke! Die Woche und ich“ konnte im Frühjahr 2016 an die erfolgreiche erste Staffel anknüpfen und überzeugte mit steigenden Quoten von bis zu 12,2 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern in SAT.1.

Foto: SAT.1/Boris Breuer