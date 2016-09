"Schneider vs. Bax": Alles ist geplant, doch nichts wird funktionieren

Samstag, 17. September 2016, 20:34 Uhr

Am 20. Oktober startet in den deutschen Kinos mit ‚Schneider vs. Bax‘ eine niederländische Gangsterkomödie der besonderen Art. Wir wissen mehr darüber.

Alles ist geplant, doch nichts wird funktionieren in dieser schwarzen Gangster-Komödie, die keinen Genre-Baustein auf dem anderen lässt.

Mit viel Lakonie und diebischer Freude an absurden Verwicklungen ist Alex van Warmerdams („Borgman“) neuester Regiestreich eine lustvolle Parodie der Killerkomödie in holländischer Polderlandschaft…

Und darum geht’s: Schneider steht sein Geburtstagsfest bevor, liebe- und planvoll arrangiert von seiner reizenden Gattin und den zwei kleinen Töchtern, als die Arbeit unbarmherzig ruft. Als professioneller Auftragskiller heißt das für Schneider: den mörderischen Schichtdienst pünktlich bis zur Dinnerparty erledigen. Das designierte Opfer, der Schriftsteller Bax, ist angeblich eine ganz einfache Nummer. Denn so bürgerlich es bei Schneider zugeht, so verpeilt und planlos ist der aus Überzeugung koksende Bax.

Während Schneider mit großer Ordnungsliebe die Tat präpariert, falsche Schnurrbärte und Täterfahrzeuge dirigiert, stellt sich in Bax‘ idyllischem Sommerhäuschen im Naturschutzgebiet größte Unordnung her: seine depressive Tochter kommt auf Besuch und bringt ihre Streitlust mit. Erst ein Anruf erinnert ihn daran, dass er heute noch etwas zu erledigen hat: den Profikiller Schneider nämlich, der sich mit raschen Schritten in Schussnähe begibt. Gerade hat Schneider Stellung im Schilf bezogen – da ruft ihn der Naturschutz zur Ordnung. Und Bax hat kaum seine Tochter unter Kontrolle gekriegt, als sein schmieriger Vater mit neuer Freundin vor der Tür steht. Wer bitteschön soll da vernünftig morden?!

Fotos: Pandastorm Pictures