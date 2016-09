Best Dress (386) zum Nachshoppen: Rosie Huntington-Whiteley

Sonntag, 18. September 2016, 16:10 Uhr

Topmodel Rosie Huntington-Whiteley zeigte sich am Samstagnachmittag in einem eleganten Herbstoutfit auf den Straßen New Yorks.

Damit präsentierte uns die 29-Jährige die erste Shopping-Inspiration für die kommende Saison. Auch wenn man sich die warmen Temperaturen zurückwünschen mag, bietet der Herbst modetechnisch weit mehr Raum für Experimente als der Sommer. Bunte Lederjacken, Mäntel und Stiefeletten dürfen ausgepackt werden und ein Outfit kann mit viel mehr Kleidungsstücken aufgepeppt werden als bei sommerlicher Hitze.

Rosie fasste mit ihrem aktuellen Look gleich mehrere Trends zusammen. Die hübsche Blondine trug eine coole, hellblaue Jeans, kombiniert mit einem angesagten, braunen Wildledermantel und einem einfachen, schwarzen T-Shirt. Hingucker waren ihre ebenfalls schwarzen Stiefeletten. Die femininen Schuhe sind momentan in allen Varianten in den Shops zu finden und können sowohl zu zerrissenen Jeans als auch zu edlen Röcken getragen werden.

Mit ihrem angesagten Gürtel von Gucci sorgte Rosie für einen luxuriösen Akzent. Außerdem wählte die „Mad Max: Fury Road“-Darstellerin einen schwarzen Shopper aus Leder und goldene Accessoires. Eine klassische, schwarze Sonnenbrille komplettierte das trendy Streetstyle-Outfit. (HA)

Foto: TNYF/WENN.com