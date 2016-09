Bobby Brown ist zufrieden mit Urteil gegen Nick Gordon

Sonntag, 18. September 2016, 17:08 Uhr

Bobby Brown freut sich über das neue Urteil. Nachdem Nick Gordon am Freitag (16. September) von einem Gericht als „juristisch verantwortlich“ für den Tod von verurteilt wurde, meldete sich nun ihr Vater zu Wort.

„Ich bin sehr zufrieden mit dem Urteil des Gerichts“, so Bobby Brown in einem offiziellen Statement, welches ‚Mirror‘ vorliegt. „Alles was ich wollte, waren Antworten bezüglich wer und was für den Tod meiner Tochter verantwortlich ist. Das heutige Urteil sagt mir, dass das Nick Gordon ist. Nun muss ich das alles verarbeiten und mich auf Gott verlassen, dass ich und meine Familie das überstehen.“ Ein Richter hatte am Freitag verkündet, dass der damalige Freund der 22-Jährigen für ihr Ableben zur Rechenschaft gezogen werden kann.

Im Januar 2015 wurde die Tochter von Whitney Houston leblos in ihrer Badewanne gefunden, nach sechs Monaten im Koma starb sie schließlich. Gordon hatte es zwei Mal versäumt, zu einem Gerichtstermin zu erscheinen. Den Zivilprozess hat er nun verloren, es wird nun noch verhandelt, wie viel Schmerzensgeld er den Hinterbliebenen von Bobbi Kristina zahlen muss. Der Brown-Nachlass fordert eine Summe von umgerechnet rund 45 Millionen Euro. Ob der 26-Jährige das auch zahlen muss bzw. überhaupt kann ist fraglich.

Foto: WENN.com