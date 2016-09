Henry Cavill: Neuer Superman-Film in der Mache

Sonntag, 18. September 2016, 14:35 Uhr

Mister Superman darf bald wieder alleine einen Film beherrschen: ‚Man of Steel 2‘ ist in Sicht! Henry Cavill (33), der den Comic-Helden in diversen Verfilmungen spielt, wird einen weiteren „Standalone-Film“ drehen.

Das bestätigte dessen Managerin Danny Garcia, die gleichzeitig auch für Actionstar Dwayne Johnson tätig ist, im Gespräch mit ‚Newsweek‘. Sie sagte u.a.: „Henry hat große Lust darauf. (…) Er dreht gerade [Justice League], und befindet sich in der Entwicklung des Superman-Einzelfilms […], in der diese Welt erweitert wird.“ Die Meldung kommt einen Monat, nachdem bekannt wurde, dass die große Produktionsfirma Warner Bros. eine Fortsetzung beauftragt hat.

Auch für Batman wird es mit Ben Affleck in der Hauptrolle einen Ableger geben. So sind derzeit in der Mache: ‚Wonder Woman‘, ‚Justice League’, ‚The Flash‘, ‚Aquaman‘, der zweite Teil von ‚Justice League‘ und ein ‚Cyborg‘-Soloprojekt. (PV)

Foto: Joe Alvarez