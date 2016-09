Tom Cruise: "Mission: Impossible 6" kommt

Sonntag, 18. September 2016, 9:46 Uhr

Tom Cruise will anscheinend auch mit 54 Jahren noch für einen krassen Actionkracher vor der Kamera stehen – ob er wieder alle Stunts selbst macht?

Der Schauspieler hat offenbar zugestimmt, ein weiteres Mal für einen Teil des ‚Mission: Impossible‘-Franchises vor der Kamera zu stehen. Laut ‚The Wrap‘ soll die Produktion des Filmes bereits kommenden Januar starten, damit er Anfang 2018 in die Kinos kommen kann. Ein neuer ‚Mission: Impossible‘-Streifen wäre ein Glücksfall für das Hause ‚Paramount‘, da diese in letzter Zeit hinter ihren großen Rivalen zurückstecken mussten. Ihre aktuellste Produktion ‚Ben Hur‘ fiel zudem sowohl bei den Kritikern, als auch an der Kinokasse durch.

Die fünf bisherigen ‚Mission: Impossible‘-Teile bedeuteten dagegen großen finanziellen Erfolg: Insgesamt spielten sie bislang 2,5 Milliarden Euro weltweit ein.

Für den sechsten Teil muss natürlich auch ein Superstar topfit sein – der 54-Jährige sorgt da aber vor. „Es ist sehr wichtig für Tom, zu trainieren“, so ein Vertrauter. „Er mag es, wenn er dafür immer sein eigenes Equipment hat, damit er auch privat trainieren kann.“ Dafür chartert er auch regelmäßig einen Privatjet, der nur dazu da ist, seine Geräte von A nach B zu transportieren. Wer hat, der hat eben…

Foto: WENN.com