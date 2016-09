Adele will nochmal studieren

Montag, 19. September 2016, 11:27 Uhr

Adele möchte vermutlich nochmal zur Uni. Die 28-Jährige hat in ihren frühen 20ern einen Plattenvertrag angeboten bekommen, das hielt sie davon ab, ihr Studium zu beenden.

Ihre geplante Pause kommt nun sehr gelegen und so spielt sie mit dem Gedanken, währenddessen ihr Studium fortzusetzen und abzuschließen. In Boston erklärte sie ihren Fans am Wochenende: „Ich kann es nicht erwarten, wieder zur Uni zu gehen. Ich weiß, das klingt lächerlich, aber es ist etwas, das ich wirklich plane. Als ich in Liverpool studieren wollte, habe ich einen Plattenvertrag bekommen und dachte, ‚oh, was mache ich jetzt?‘ Offensichtlich habe ich den Vertrag unterschrieben, was ich überhaupt nicht bereue.“

Die Sängerin würde am liebsten an die renommierte ‚Harvard‘-Uni in Massachusetts gehen, allerdings glaubt sie, dass sie nicht klug genug dafür sei: „Ich würde gerne die Tour in Harvard mitmachen, aber ich möchte nicht, dass irgendjemand denkt, dass ich klug genug bin, um dort zu studieren. Ich werde mir ein T-Shirt kaufen also kann ich dann in einem ‚Harvard-Shirt‘ schlafen. Ich würde auch an der Uni so tun, als würde ich eine Brille tragen.“

Foto: Pacific Coast News/WENN.com