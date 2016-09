Calvin Harris: Song "My Way" über Taylor Swift? Das sagt er dazu

Montag, 19. September 2016, 15:50 Uhr

DJ Calvin Harris (32) löste am Wochenende mit der Veröffentlichung seines neuen Tracks ‚My Way’ Aufregung unter seinen Fans aus. Deren Meinung nach höre sich der Text nämlich verdächtig danach an, als ob er die Trennung von Ex-Freundin, Popstar Taylor Swift (26) behandele.

Da heißt es unter anderem: „Ich machte mich auf meinen Weg und es ging nur um dich. Jetzt fühle ich mich so entfremdet. Du warst das einzige, das mir im Weg stand.“ Im Interview mit dem New Yorker Radiosender ‚Z100’ bei ‚Elvis Duran and The Morning Show’ verriet er jetzt, was tatsächlich dahinter steckt. Demnach hätte der Song nichts mit seiner Ex-Freundin zu tun.

Stattdessen behandele er das Ausbrechen aus einer „beruflichen Sackgasse“ – in seinem Fall einem früheren Supermarkt-Job bei ‚Safeway’. Er erzählte: „Ich versuchte, nach London zu ziehen und ich arbeitete in einem Einzelhandel in Schottland. Ich versuchte, weiterzukommen und mit Musik meinen Lebensunterhalt zu verdienen aber ich konnte es nicht, weil ich kein Geld hatte. Ich dachte: dieser verdammte Supermarkt! Wenn ich hier nur ausbrechen könnte, hätte ich genug Zeit, an Musik zu arbeiten und dabei richtig gut zu werden.“

Und der 32-Jährige ergänzte: „Wenn man in dieser Situation gefangen ist, kann man [einen möglichen Erfolg] nicht sehen. Man glaubt nicht, dass man jemals jemand werden könnte! Das war einfach das Konzept, das ich im Hinterkopf hatte. Aber ich hatte bis erst kürzlich keine Idee, wie ich das textlich umsetzen sollte.“ Zudem beteuerte der DJ, dass es „nicht wirklich sein Ding“ sei, Musik über frühere Beziehungen zu schreiben: „Ich bin kein autobiografischer Sänger. Ich bin sehr vage mit meinen Botschaften.“ Damit würde Calvin Harris zu einer in der Musikindustrie vermutlich eher seltenen Spezies gehören. Aber wenn der Schotte das so vehement beteuert, muss man es ihm wohl auch glauben..

Hier kann man den Song ‚My Way‘ übrigens hören! (CS)

Foto: WENN.com