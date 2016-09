Cathy und Richard Lugner: Will sie überhaupt noch?

Montag, 19. September 2016, 16:24 Uhr

‚Promi Big Brother’ ist zu Ende und seitdem kennt vermutlich auch jeder das Ehedrama um Richard „Mörtel“ Lugner (83) und seine Cathy (26). Bei ihrem Auszug aus dem TV-Container als Zweitplatzierte wurde sie „nur“ von ihren Geschwistern in Empfang genommen.

Kein Wunder, dass sich da jeder fragt, wie es mit der Ehe der beiden weitergeht und ob sie überhaupt zu ihrem Richard zurückkehrt. Darüber zweifelt der Betroffene wohl gerade selbst am meisten. Die 26-Jährige scheint ihr Leben jedenfalls erst einmal ohne ihren Gatten genießen zu wollen. Medienberichten zufolge zeigte sie sich nämlich gerade in Begleitung von Patricia Blanco (45) und Schönheitschirurg Professor Dr. Werner Mang (67) gut gelaunt beim Oktoberfest in München.

Laut ‚Bunte’ soll der österreichische Baulöwe die ganze Situation dann auch ziemlich zu schaffen machen. In einem Interview verriet er: „Mir geht’s nicht gut, weil das alles ein bisschen zu viel ist, was meine Frau gerade macht.“ Zudem wirft er ihr vor, die Dinge bereits vorher geplant zu haben. Er verkündete: „[…] sie hatte das Dirndl schon mit, das ist ein Dirndl aus ihrem Bestand – sie wollte mich also auch nach dem Container gar nicht sehen.“

Am Sonntag (18. September) soll seine Gattin nur kurz bei ihm gewesen sein, um ihr Auto zu holen und sei dann offenbar ohne ein Wort mit ihm zu reden wieder abgerauscht. Die Kommunikation zwischen den beiden laufe anscheinend nur über SMS. Und da kämen auch nur „Schuldzuweisungen“, so der 83-Jährige weiter. Den Verantwortlichen für die ganze Misere sehe er jedoch im „Ex-Freund von meiner Tochter [.], den ich zu dem gemacht habe, was er ist. Und jetzt muss er mir meine Ehe kaputt machen.“

Ob sich das Paar versöhnen wird, steht in den Sternen. Für Cathy Lugner scheint momentan jedenfalls nur ihre Tochter Léonie (8) zu zählen. Gestern postete sie dann auf Facebook auch einen süßen Brief von ihr, den diese ihrer Mama für die Zeit im ‚Promi Big Brother’-Haus geschrieben hatte. Da ist zu lesen: „Jeden Tag, wenn ich dich im Fernsehen sehe, wächst meine Liebe zu dir! Du bist die beste Mama auf der Welt! Mach so weiter, denn du bist so perfekt, wie du bist! Du besiegst in Promi Big Brother jeden!“ Wie die 26-Jährige dazu schrieb, hätte sie den Brief eigentlich schon im TV-Container bekommen sollen. Lesen durfte sie ihn aber erst nach ihrem Auszug.

Hat Cathy Lugner insgeheim für sich beschlossen, dass sich ihr Leben auch zukünftig nur noch um ihre Tochter drehen wird? Kehrt sie möglicherweise nicht mehr zu Richard Lugner zurück? Die Antwort auf diese Fragen wird die Zeit zeigen…(CS)





