"Game of Thrones" bricht alle Rekorde

Montag, 19. September 2016, 8:10 Uhr

Bei den ‚Emmys‚ am gestrigen Abend in Los Angeles gab es einige Überraschungen. Allerdings konnten zwei Serien wie vorhergesehen so richtig abräumen… ‚American Crime Story‘ und ‚Game of Thrones‘ sind die großen Gewinner.

Die Verleihung des wichtigsten Fernsehpreises der Welt, die gestern stattfand, brachte wieder einmal die Creme de la Creme der Fernseh-Unterhaltung zusammen. So gewann die Mini-Serie, die sich um den berühmten O.J. Simpson-Fall dreht, ganze fünf Trophäen, außerdem wurden die Darsteller Sarah Paulson, Sterling K. Brown und Courtney B. Vance für ihr Mitwirken geehrt.

Zum zweiten Mal in Folge sahnte ‚Game of Thrones‚ (oben Ex-Hauptdarsteller Kit Harington) den Preis für die ‚Beste Drama-Serie‘ und damit den wichtigsten Preis ab. Mit insgesamt 38 ‚Emmys‘ brach das ‚HBO‘-Format damit alle Rekorde.

‚Veep‘ bekam den Preis als beste Comedy-Serie, dessen Darstellerin Julia Louis-Dreyfus (Foto oben) konnte ebenfalls einen Preis für ihre Hauptrolle mit nach Hause nehmen, untre Tränen bedankte sie sich bei ihrem kürzlich verstorbenen Vater.

Überraschungen gab es bei den Hauptdarstellerin, so gewann Tatiana Maslany den Preis für die ‚Beste Darstellerin‘, der Newcomer Rami Malek konnte sich über das Auszeichnungs-Äquivalent für die Serie ‚Mr. Robot‘ freuen.

Die wichtigsten Gewinner:

Dramaserie:

„Game of Thrones“

Comedyserie:

„Veep“

Miniserie:

„American Crime Story“

Fernsehfilm:

„Sherlock: The Abominable Bride“

Varieté-, Musik, oder Comedysendung:

„Key & Peele“

Hauptdarstellerin Dramaserie:

Tatiana Maslany – Orphan Black

Hauptdarstellerin Comedyserie:

Julia Louis-Dreyfus – Veep

Hauptdarstellerin Miniserie oder Fernsehfilm:

Sarah Paulson – American Crime Story

Hauptdarsteller Dramaserie:

Rami Malek – Mr. Robot

Hauptdarsteller Comedyserie:

Jeffrey Tambor – Transparent

Hauptdarsteller Miniserie oder Fernsehfilm:

Courtney B. Vance – American Crime Story

Fotos: APEGA/WENN.com