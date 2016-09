Julia Louis-Dreyfus: Der Tod ihres Vater sorgt für Missverständnisse

Montag, 19. September 2016, 11:45 Uhr

Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus (55) hat bei der Emmy-Gala unbeabsichtigt Spekulationen über den Tod eines berühmten Kollegen ausgelöst.

Die ‚Veep‘-Darstellerin hatte gestern Abend in Los Angeles die Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie erhalten und in ihrer Dankesrede mitgeteilt, dass ihr Vater, der Unternehmer Gérard Louis-Dreyfus, zwei Tage zuvor gestorben war.

Wegen des ähnlichen Nachnamens hielten einige Fans irrtümlich den Schauspieler Richard Dreyfuss (68) für den Verstorbenen – online brachten viele ihre Trauer über den vermeintlichen Tod zum Ausdruck. Der Schauspieler klärte das Missverständnis amüsiert auf. Er sei nicht Louis-Dreyfus‘ Vater, schrieb Dreyfuss auf Twitter: „Aber ich weiß all die betroffenen Tweets wirklich zu schätzen.“

Einige Twitter-Nutzer reagierten humorvoll auf Dreyfuss‘ Lebenszeichen: „Es tut mir leid, dass du gestorben bist. Ich hoffe, es geht dir trotzdem gut“, schrieb einer. Dreyfuss feierte seinen größten Erfolg 1977, als er für seine Hauptrolle in der Komödie ‚Der Untermieter‘ einen Oscar und einen Golden Globe Award gewann.

Foto: ABC/WENN.com