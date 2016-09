Kanye West nun auch noch hier!

Montag, 19. September 2016, 12:44 Uhr

Kanye West ist jetzt auch auf Instagram. Der 39-Jährige ist seit dem Wochenende endlich auch ein Mitglied der sozialen Plattform. Bislang hat der Rapper zwar schon rund 830.000 Follower – aber nur ein Foto hochgeladen.

Bereits im März hatte der Ehemann von Kim Kardashian mit dem Gedanken gespielt, die App herunterzuladen. „Meine Tweets sind eine Form von zeitgenössischer Kunst, die nur von Leuten gefährdet werden, die mir erzählen wollen, was ich tweeten soll und was nicht“, schrieb West auf Twitter. „Aber darüber hinaus: Ich überlege, ob ich mir Instagram zulegen soll, aber nur unter eine Bedingung: Niemand kann mich bitten oder mir sagen, was ich auf Instagram stellen soll. Das ist meine Kunst.“ Wie lachhaft ist das denn? Hinzu kommt, das unklar bleibt, wie er eigentlich seine Fotos auf die Plattform hochladen will, da er vor kurzem sein Smartphone verbannte.

Ein von Kanye West (@kanyewest) gepostetes Foto am 18. Sep 2016 um 8:23 Uhr

„Ich bin mein Telefon losgeworden, damit ich Luft habe, um zu erschaffen“, tweetete der Star vor kurzem – wie er diese Nachricht formuliert hatte, ist ebenfalls ein großes Rätsel. Trotz seiner vieler Follower ist es noch ein langer Weg, bis er seine Ehefrau eingeholt hat: Kim Kardashian zählt aktuell über 82 Millionen Fans.

Und das erste Foto, dass er hochlud, gibt ebenso Rätsel auf: Ein Auto vor einer schrägen Glasfassade…

