Kate Moss: Alles aus mit dem Grafen?

Kate Moss‘ und Graf Nikolai von Bismarcks Beziehung steht auf der Kippe. Das Model soll ihren Freund wegen seines Party-Lifestyles aus ihrer Wohnung im Norden Londons geschmissen haben, nachdem er betrunken mit Freunden den Keller verwüstet haben soll.

Ein Insider sagt: „Kate ist total wütend. Sie dachte, er hätte endlich die Kurve gekriegt. Sie haben beide einige Monate keinen Alkohol getrunken, aber die letzten Wochen hat er sich schlimmer benommen denn je.“ Kate ist anscheinend bereit, die Beziehung zu retten und sieht ihre letzte Maßnahme als Ermutigung für Nikolai, sich am Riemen zu reißen. „Nikolai ist nur mit einer Tasche gegangen. Kate versucht es jetzt mit liebevoller Strenge“, erzählt der Insider der ‚Sun on Sunday‘-Zeitung.

„Sie hofft, dass es funktioniert, weil sie sich eigentlich nicht von ihm trennen will… aber vielleicht lässt er ihr keine Wahl.“

Zu Dave Gardners Geburtstagsfeier in London am Freitag (16. September) kam die 42-jährige jedenfalls allein. Geladene Gäste waren auch Noel Gallagher, Liv Tyler, David und Victoria Beckham. Kate war also in guter Gesellschaft. Ein Partygast verrät: „Kate schien nicht besonders traurig zu sein und verlor kein Wort über ihre Beziehung. Aber da Nikolai sonst nicht von ihrer Seite weicht, war es offensichtlich, dass etwas nicht stimmt.“

