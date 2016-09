Michael Bublé handsigniert: Verlosung zum Konzertfilm

Montag, 19. September 2016, 17:15 Uhr

Am 25. September haben Michael-Bublé-Fans rund um den Globus ein besonderes Date mit ihrem Star – im Kino nämlich. Für einen Abend wird sein erster Konzertfilm „Tour Stop 148“ rund um die Welt zu sehen sein, darunter auch in ausgewählten Kinos in Deutschland.

„Michael Bublé Tour Stop 148“ versammelt Auftritte der weltweit ausverkauften Tournee zum letzten Album „To Be Loved“, bei der Bublé 173 Shows in 39 Ländern spielte, die von zwei Millionen Fans besucht wurden.

Daneben gestattet die Dokumentation viele spannende Blicke hinter die Kulissen und hat sich dabei zum Ziel gesetzt, kein „Konzertfilm wie jeder andere“ zu sein, sondern andere, ungewohnte Blickwinkel zu präsentieren. So erfährt man beispielsweise etwas über die Geschichten hinter den Menschen in Michael Bublés Tourfamilie.

Aufgenommen für die Kinoleinwand in hervorragender 5.1 Surround System Qualität zeigt der Film spannende Live-Auftritte und große Hits des mehrfachen Grammy-Preisträgers wie „Home“, „Haven’t Met You Yet“, „Cry Me A River“ und „Feelin’ Good“.

Zu Beginn des Films richtet Bublé übrigens 15 Minuten lang das Wort an seine Fans. Er erzählt über seine Motivation bei der Filmproduktion, seine Musik und seine persönlichen Erfahrungen zum Thema Tourneeleben. Dieser noch nie dagewesene Blick hinter die Kulissen, zusammen mit der mitreißenden Performance des Singer-Songwriters, machen den kanadischen Star sicher zu einem unvergleichlichen Erlebnis für alle Fans.





