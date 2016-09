Nora Tschirner: "Ich möchte nicht von einem Joghurt angelogen werden"

Montag, 19. September 2016, 9:23 Uhr

TV- und Kinostar Nora Tschirner (35) mag keine Werbung – und möchte auch nicht in Werbespots auftreten.

„Ich finde das einfach falsch, Leute anzulügen, und möchte auch nicht von einem Joghurt angelogen werden, der tut, als würde er mein Leben um 20 Jahre verlängern“, sagte die Schauspielerin aus der neuen Kinokomödie ‚SMS für Dich‚ in der Sendung ‚hr1-Talk‘ vom Sonntag. Werbung sei für sie ein Affront. „Wenn ich die sehe, denke ich: Also entschuldige mal, Du lügst mich an.“

Tschirner wuchs in Berlin-Pankow auf und führt ihre Abneigung gegenüber Werbung auf ihre Kindheit in Ostdeutschland zurück. Werbung sei im Osten als schlechter Stil angesehen worden, sagte Tschirner. Wenn jemand eine Plastiktüte aus einem Westpaket verwendete, habe er die Tüte von innen nach außen gedreht, um nicht das Logo sichtbar herumzutragen. „Weil es einfach verpönt gewesen wäre. Also das machte man einfach nicht“, sagte sie. Da haben wir aber was anderes gehört… (dpa/KT)

