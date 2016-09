Brexpitt: Reaktionen zur Scheidung von Angelina Jolie und Brad Pitt

Dienstag, 20. September 2016, 22:22 Uhr

Nach nur zwei Jahren Ehe hat Angelina Jolie die Scheidung von Brad Pitt eingereicht, wie US-Medien berichten. Kurz nach Bekanntwerden wird die Trennung im Internet millionenfach kommentiert.

Vor allem über soziale Netzwerke teilen Nutzer ihre Gedanken über das Ende des Traumpaares in Hollywood schlechthin. Meistgenutzter Hashtag: #Brangelina. Kreativer Hashtag: #Brexpitt – in Anlehnung an den Hashtag #Brexit.

Eine Auswahl an Zitaten:

„Es ist schon ironisch, dass #Brangelina sich ausgerechnet am #Weltkindertag trennen.“

(Twitter-User @Perkoesie)

„Die Welt hat Liebeskummer. #Brangelina“

(Twitter-User @jessenphil)

„#Brangelina trennen sich. Der Sack Reis in China ist empört.“

(Twitter-User @LoneNRW)

„#Brangelina lassen sich scheiden. Adoptionen weltweit gehen um 50% zurück.“

(Twitter-User @Robioneck)

„Wenn die das nicht mal hinkriegen, wer denn dann? Ist doch eh eine Erfindung von Hollywood und Floristen, diese komische Liebe. #Brangelina“

(Twitter-User @HaticeAkyuen)

„Durch die Villa von Jennifer Aniston hallt gerade das Knallen von Sektkorken. #Brangelina“

(Twitter-User @PeetsView) (dpa)

Foto: Guillaume Horcajuelo