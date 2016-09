Drake hat schon die nächste Platte am Start

Dienstag, 20. September 2016, 12:20 Uhr

Drake könnte schon wieder mit einem Album um die Ecke kommen. Der ‚One Dance‘-Interpret hat erst Ende April seine LP ‚Views‘ auf den Markt gebracht – doch ein Nachfolger könnte nicht lange auf sich warten lassen.

Bei einem Konzert in Washington verriet der Rapper, dass er trotz Tourstresses fleißig im Studio an neuen Tracks gebastelt habe. „Ich mache zwar gerade diese Tournee, aber ich habe auch neue Musik aufgenommen“, so der 29-Jährige. „Ich habe schon sechs oder sieben neue Songs. Ich wärme mich gerade auf. Ich weiß nicht genau, was ich damit machen werde, aber ich kann es nicht abwarten, hierher zurückzukehren und diese geilen Sachen für euch zu spielen.“ Diese Ankündigung folgt nur wenige Tage, nachdem er und Kanye West bestätigten, an einer gemeinsamen Platte zu werkeln. „Wir arbeiten gerade zusammen an Musik, und wir haben einfach Spaß im Studio“, erklärte West im Gespräch mit der ‚Vogue‘.

„Wir arbeiten an einem Album, es wird also bald etwas Aufregendes kommen.“ Mehr wollte der Ehemann von It-Girl Kim Kardashian zwar nicht verraten, aber es wäre nicht das erste Mal, dass die beiden kollaborieren. Drake half West bei dessen Track ’30 Hours‘ für sein aktuellstes Album ‚Life Of Pablo‘, während Kayne auf dem Song ‚Pop Style‘ des Kanadiers zu hören ist.

Foto: WENN.com