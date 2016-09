First Steps Award 2016 für Soleen Yusef

Dienstag, 20. September 2016, 10:03 Uhr

Wie ist es um den filmischen Nachwuchs bestellt? Am Montagabend konnte man sich Berlin ein Bild davon machen.

Regisseurin Soleen Yusef hat mit ihrer Geschichte über drei Geschwister, die ihre tote Mutter durch Kurdistan transportieren, bei den First Steps Awards den Preis für große Spielfilme gewonnen. „Haus ohne Dach“ sei ein anrührendes Werk zum Flüchtlingsthema, ein „kurdischer Heimatfilm“, lobte die Fachjury am Montagabend in Berlin. Die Filmemacherin, geboren 1987 im kurdischen Teil des Irak, erhält 25.000 Euro. Auch in der Kategorie Werbefilme siegte bei dem Nachwuchswettbewerb ein Beitrag, der sich mit Flüchtlingsschicksalen beschäftigt. Die Auszeichnung ging an ‚Moonjourney‘ von Chiara Grabmayr.

Als bester Dokumentarfilm wurde ‚Raving Iran‘ von Susanne Regina Meures geehrt. Darin erzählt sie von DJs in der iranischen Hauptstadt Teheran. Zur Gala des Nachwuchspreises waren etwa 1500 Gäste in das Stage Theater des Westens gekommen, darunter viele Promis wie Iris Berben, Wim Wenders, Robert Stadlober und Emilia Schüle.

Die Ehrungen werden seit 2000 jährlich verliehen – für Abschlussfilme von Filmschülern in den deutschsprachigen Ländern. Drei Fachjurys vergeben Preise für insgesamt 92 000 Euro an unterschiedlich lange Spielfilme, an Werbespots und Dokumentarfilme. (dpa)

Fotos: Jens Kalaene