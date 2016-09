Jamie Dornan bald als Held in Strumpfhosen?

Dienstag, 20. September 2016, 12:35 Uhr

Gibt Jamie Dornan bald den Helden in Strumpfhosen? Der Schauspieler soll in die Rolle des Will Scarlet schlüpfen, traditionell einer der ‚fröhlichen Gefährten‘ von Robin Hood.

Neben ihm sollen auch Taron Egerton und Jamie Foxx in der Neuauflage mitwirken. Laut ‚The Hollywood Reporter‘ soll diese Version sich aber etwas von den bisherigen Filmen unterscheiden – Will ist hier mit der weiblichen Hauptfigur Marian verheiratet und nicht gerade erfreut darüber, als er entdeckt, dass diese Gefühle für Robin (Egerton) hegt. Porträtiert wird die Schönheit von Eve Hewson, Foxx wird den komischen Charakter Little John darstellen. Regie führen wird bei dem ‚Lionsgate‘-Projekt Otto Bathurst, bereits im Januar soll in Budapest mit den Dreharbeiten begonnen werden.

Der Stoff, der bis ins 13. Jahrhundert zurückverfolgt werden kann, war Vorlage für zahlreiche Verfilmungen. Am bekanntesten ist vielleicht die aus dem Jahre 1991: In ‚Robin Hood – König der Diebe‘ übernahm Kevin Costner die Hauptrolle, zwei Jahre später versuchte sich Mel Brooks an einer Parodie namens ‚Robin Hood – Helden in Strumpfhosen‘.

Foto: WENN.com