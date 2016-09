Katy Perry macht ihre Fans auf die neue Tour heiß

Dienstag, 20. September 2016, 20:54 Uhr

Katy Perry geht wieder auf Tour. Die Sängerin verzückte ihre Fans mit der Verkündung, im kommenden Jahr wieder Live-Konzerte zu spielen. Allerdings kam das auf eher seltsame Art und Weise heraus.

Während einer Twitter-Fragestunde schrieb ein User: „‚Rise‘ ist gefloppt und deine Karriere ist vorbei.“ Daraufhin entgegnete die 31-Jährige lediglich: „Wir sehen uns bei meiner Show 2017.“ Sofort waren ihre Anhänger Feuer und Flamme und bombardierten sie mit Fragen wie: „Hast du etwa gerade deine Tour angekündigt?“, oder „Gibst du also zu, dass du 2017 auf Tournee gehst?“ Zumindest diese Fans halten der brünetten Schönheit die Stange, denn tatsächlich ist ihre aktuelle Single eher mäßig erfolgreich. ‚Rise‘ wurde von der Freundin von Orlando Bloom für die Olympischen Spiele in Rio aufgenommen, doch weder in den USA, noch in Großbritannien schaffte es die Single in die Top 10.

In Deutschland landete der Song gerade mal auf Platz 39. Aktuell arbeitet Perry an ihrem fünften Album, wolle dabei aber nichts überstürzen. „Ich habe einfach nur eine Menge Spaß und arbeite mit verschiedenen Produzenten zusammen. Ich probiere unterschiedliche Stilrichtungen aus.“

Sollte die ‚I Kissed A Girl‘-Interpretin wirklich im kommenden Jahr auf Tour gehen, kann es aber nicht mehr lange dauern, bis sie ihr fünftes Werk veröffentlicht…

Foto: WENN.com