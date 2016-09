"Passengers" mit Jennifer Lawrence und Chris Pratt: Erster Trailer

Dienstag, 20. September 2016, 21:20 Uhr

Der erste, bombastische Trailer zum Sci-Fi-Drama ,Passengers’ mit den beliebten Hollywoodstars Jennifer Lawrence (26) und Chris Pratt (37) ist da. Darin spielen die beiden Jim und Aurora, zwei der mehr als 5.000 Passagiere des Raumschiffs Avalon.

Diese werden auf einer 120 Jahre andauernden Reise im künstlichen Tiefschlaf zur ,Homestead II’-Weltraumkolonie auf einem fernen Planeten transportiert. Als die Zwei aber 90 Jahre zu früh aus ihrem Schlaf erwachen, bleibt ihnen nichts übrig, als schon einmal das luxuriöse Raumschiff zu erkunden. Zudem verlieben sie sich ineinander.

Dann das Drama: Das Schiff entpuppt sich als defekt, wobei das Leben der ganzen schlafenden Passagiere auf dem Spiel steht.

Regisseur der intergalaktischen Liebesgeschichte ist der Norwege Morten Tyldum (49). Dieser erhielt zuletzt für den Streifen ‚The Imitation Game’ (2014) mit Britenstar Benedict Cumberbatch (40) eine Oscar-Nominierung.

Über ‚Passangers’ verriet er in einem ‚Entertainment Weekly’-Interview: „Ich hätte mir ganz ehrlich keinen besseren Cast wünschen können. Sie sind so toll zusammen und beide arbeiten so hart. In dieser Zeit von Sequels und Reboots glaube ich, dass es erfrischend ist, eine komplette Original-Geschichte mit zwei der besten Filmstars der Welt zu haben.“

Das hebt doch schon einmal die Spannung auf das Endprodukt und man fragt sich unweigerlich: Kann es mit dem Oscarprämierten Weltraumthriller ‚Gravity’ (2013) mithalten? In ein paar Monaten wird man mehr wissen.

Das Werk kommt nämlich in den USA noch vor Weihnachten und bei uns am 5. Januar 2017 in die Kinos. (CS)

Fotos: SonyPictures