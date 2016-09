Best Dress of the Day (389): Emily Blunt in edler Blumen-Robe

Mittwoch, 21. September 2016, 18:22 Uhr

Bei der Premiere ihres neuesten Film „The Girl on the Train“ am Dienstagabend in London zeigte sich Hauptdarstellerin Emily Blunt in einer wunderschönen, bestickten Robe auf dem roten Teppich.

Emily Blunt in Alexander McQueen

Die 33-Jährige trug eine kunstvolle und aufwendige Kreation von Alexander McQueen. Das bodenlange Kleid bestach mit langem Arm und einem modernen, geraden Schnitt, der eine elegante Silhouette zauberte. Das edle Stickmuster, bestehend aus filigranen Blüten in verschiedenen Farben, verlieh dem Look die luxuriöse Note.

Die „Huntsman & The Ice Queen“-Darstellerin verzichtete auf funkelnde Juwelen und setzte stattdessen auf einen dezenten Haarreifen, mit dem sie eine trendy Hochsteckfrisur präsentierte. Außerdem wählte Emily ein natürliches Makeup und überzeugte mit dezenten Smokey-Eyes und einem rosafarbenen Lipgloss.

Uns konnte Emily mit ihrer Garderobenwahl verzaubern und wir küren ihr hübsches Styling somit zum schönsten Look des Tages! (HA)

Foto: Mario Mitsis/WENN.com, Constantin