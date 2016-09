Cara Delevingne wirbt für "Puma"

Mittwoch, 21. September 2016, 9:10 Uhr

Cara Delevingne ist das neue Gesicht von ‚Puma‘. Das Supermodel stand für das Sportmodelabel vor der Kamera und shootete dafür in New York.

In einer Reihe von stilvollen Bildern ist die 24-Jährige unter anderem in einem sexy Sport-BH, Leggins, Oversize-Pullis und reichlich Bauchmuskeln zu sehen. Die Kampagne ‚DO YOU‘ bedeute für Cara, „Besitz über dich selbst anzumelden und darin Kraft zu finden. Das ist eine sehr mächtige Aussage“, so die Britin in einem offiziellen Statement. „Es geht auch darum, dich zu akzeptieren, so wie du bist, egal ob du Fehler hast. Bei ‚DO YOU‘ geht es darum, deine Wahrheit zu finden und daran festzuhalten. Ich denke, das ist so besonders, weil es für jeden etwas anderes bedeutet. Es ermutigt Leute, sie selbst zu sein.“

Hinter der Kampagne steht niemand anderes als Rihanna, die dabei als Kreativdirektorin wirkt. Daneben wurden die deutschen Leichtathletinnen Alexandra Wester und Tatjana Pinto, sowie Mimi Staker und Olivia Boisson vom New Yorker City Ballet und die kubanischen Volleyballspielerinnen Leila Consuelo Ortega Martinez und Lianma Flores Stable verpflichtet.

Fotos: PUMA