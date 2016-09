Aussie-Popduo "Empire Of The Sun" mit neuer Single "High And Low"

Mittwoch, 21. September 2016, 23:16 Uhr

Willkommen im Garten der Glückseligkeit: Gleich hinter dem Wasserfall der Träume, hinter dem weißen Licht des Vorhangs aus Eis, liegt ein üppiges grünes Reich, ein sprießender, lebendiger Ort, an dem kindliche Unschuld und uralte Weisheit eine Einheit bilden.

Tretet ein, himmlische Pilger, in dieses Dschungelparadies, das die dritte Ära in der Zeitrechnung des Empire Of The Sun darstellt. Am 28. Oktober veröffentlichen Empire Of The Sun, quasi die Pet Shop Boys Australiens, ihr neues Album ‚Two Vines‘!

„Es gab da ein Bild, über das wir schon ganz früh im Zusammenhang mit diesem Album gesprochen haben, ja sogar bevor der Titelsong ‚Two Vines‘ entstand. Es war ein Bild von einer modernen Stadt, die von der Natur, von einer Art Dschungel zurückerobert wird – so als ob Mutter Natur den Planeten zurückfordern würde“, erzählt Nicholas Littlemore.

Mit der neuen Single liefern Empire Of The Sun einen Einblick in ihr neues Album „Two Vines“.

„Der Song ist inspiriert von einem Mädchen, mit dem ich als Kind befreundet war und die immer total verrückte Sachen gemacht hat“, verrät Band-Mitglied Nick Littlemore. „Wir wollten einen Song schreiben, der die Unschuld und den Mut der Jugend festhält und wie es ist, ein Teenager zu sein und all diese schwierigen Erfahrungen zu machen.“

Fotos: Universal Music