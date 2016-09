Jared Leto spielt den exzentrischen Andy Warhol

Mittwoch, 21. September 2016, 11:56 Uhr

Jared Leto gibt den exzentrischen Künstler. Der 44-Jährige schlüpft in die Rolle von Pop-Art-Legende Andy Warhol. Zudem wird er das Projekt auch produzieren.

Neben ihm wirkt auch Michael De Luca (‚The Social Network‘) als Produzent an dem Film mit dem schlichten Titel ‚Warhol‘ mit. Die beiden hätten laut ‚The Variety‘ schon lange den Wunsch gehegt, gemeinsam zu arbeiten. Bislang sind keine weiteren Besetzungen bekannt, Terence Winter wird aber das Drehbuch schreiben. Er ist auch für den Hit ‚The Wolf Of Wall Street‘ bekannt. Bedienen wird sich der Autor an Victor Bockris‘ Buch ‚Warhol: The Biography‘ aus dem Jahre 1989. Insidern zufolge soll das Projekt kein Low-Budget-Indie-Film werden, stattdessen kann das Werk durchaus was kosten.

Man plane eine „Mainstream-Kreation mit prestigeträchtigen Zutaten“. Sobald das Drehbuch von Terence Winter fertiggestellt ist, werde sich auf die Suche nach einem geeigneten Regisseur und weiteren Schauspielern gemacht. Aktuell ist Leto sowieso noch mit dem Dreh zu ‚Blade Runner 2‘ beschäftigt. In dem Sequel soll der Star einen „unvergesslichen, nie dagewesenen Charakter“ porträtieren.

Foto: WENN.com