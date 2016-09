Verlosung: Italo-Hit "Der Vollposten" jetzt im Kino

Mittwoch, 21. September 2016, 16:49 Uhr

Genüsslich nimmt die freche Culture-Clash-Komödie „Der Vollposten“ den liebenswerten Macho Zalone Beamtentum und kulturelle Klischees auf die Schippe und feiert das italienische Lebensgefühl.

In seinem Heimatland ließ ‚Der Vollposten‘ selbst Blockbuster wie ‚Star Wars‘ hinter sich: Fast 10 Millionen Kinozuschauer kamen aus dem Lachen nicht mehr heraus! Mal schauen ob das such hierzulande funktioniert. Anfang September inspirierte der Film sogar die Polizei: Fahnder auf Sizilien liehen sich den Filmtitel „Quo vado?“ für einen verdeckten Einsatz: Es ging um Beschäftigte im öffentlichen Dienst, die es mit der Arbeitszeit nicht so genau nahmen.

Morgen startet die Komödie in den deutschen Kinos.

und arum geht’s: Checco Zalone hat das, wovon andere nur träumen können: Eine unbefristete Festanstellung in der Landesverwaltung für Jagd und Fischerei. Seine alles andere als arbeitsintensive Position sichert ihm nicht nur Geschenke der vorsprechenden Antragsteller, sondern auch die uneingeschränkte Hingabe seiner Dauerfreundin. Doch dann beschließt die Regierung eine Reform der öffentlichen Verwaltung und Checco wird vor die Wahl gestellt: Kündigung oder Versetzung.

Stur klammert er sich an seine ihm heilige Festanstellung. Doch die eiskalte Beamtin Sironi will Checco loswerden und entsendet ihn an immer abgelegenere Orte, sogar weit über die Grenzen Italiens hinaus … (KT/dpa)





