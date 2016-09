Rihanna auf der Pariser Fashion Week mit Kollektion

Mittwoch, 21. September 2016, 22:45 Uhr

Rihanna wird auf der Pariser Fashion Week ihre Puma-Kollektion präsentieren. Die Sängerin hat sich erneut mit dem Sportlabel zusammengetan und wird ihre Frühjahr-/Sommervisionen für ‚Fenty x Puma‘ am 28. September in der französischen Hauptstadt zeigen.

„Es ist ein Traum für mich, dass ich meine zweite Kollektion für Fenty Puma by Rihanna in Paris präsentieren kann. Ich habe mich dieser Saison anders genähert und hatte das Gefühl, das Thema und Konzept passt am besten zu einer meiner Lieblingsstädte, Paris.“

Die Show wird sowohl in der französischen Metropole zu sehen sein, als auch live auf Tidal gestreamt. Angeblich werde die Präsentation sich stark von seinem Vorgänger in New York im letzten Jahr unterscheiden und kein klassisches Laufsteg-Format haben.

Die Sängerin (‚B*tch better have my money‘) hat sich im April bereits wieder mit dem kalifornischen Socken-Label ‚Stance Socks‘ zusammengetan und bringt nun ihre dritte Kollektion ‚Fenty for Socks by Rihanna Summer 2016‘ heraus. Die Linie enthält ganze 19 Stücke, die jeweils zwischen 15 und 25 Euro kosten. Ab heute (19. April) geht die Kollektion in den Verkauf. ‚Vogue online‘ veröffentlichte auf ihrer Webseite eine kurzen Clip über die bevorstehende Kollektion, in dem die barbadische Schönheit in einem pinken Body mit Fake-Fell zu sehen ist, metallische High Heels trägt und ihre halterlosen Strümpfe präsentiert. Passend zu der Kampagne bemerkte Rihanna: „Das bin ich in einer Socken-Kollektion.“

