Best Dress of the Day (391): Lottie Moss zeigt sich geblümt

Montag, 26. September 2016, 17:29 Uhr

Einige prominente Damen konnten in den vergangenen Tagen bereits mit dem angesagten Blumenprint punkten. So auch Model Lottie Moss, die sich am Wochenende in einer edlen Robe mit floralen Verzierungen auf dem roten Teppich der amFar Gala in Mailand zeigte.

Die kleine Schwester von Fashionikone Kate Moss setzte auf ein semi-transparentes, schwarzes Dress und präsentierte sich elegant und glamourös in der italienischen Modemetropole. Der luxuriöse Look überzeugte mit einem dezenten Unterkleid, abgesetzt mit verführerischer Spitze und kombiniert mit einer kunstvollen, bodenlangen Kreation, die mit Rüschen und farbenfrohen Blumenstickereien bestach.

Dazu kombinierte Lottie eine passende, royalblaue Clutch von Bulgari und silberne Sandaletten mit edlen Riemchen. Für den Wow-Effekt sorgte die 18-Jährige mit einer klassischen Hochsteckfrisur und setzte außerdem auf silberne Juwelen.

Ein wirklich hübscher und mädchenhafter Look, mit dem die schöne Blondine zweifelsfrei glänzen konnte. Wir sind begeistert und küren sie zu unserem Fashionliebling des Tages! (HA)

Foto: star.press/WENN.com