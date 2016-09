Best Dress of the Day (392): Eva Green glänzt in Rot

Dienstag, 27. September 2016, 17:20 Uhr

Schauspielerin Eva Green kann mit ihrem extravaganten Stil immer wieder punkten. So zog die 36-Jährige bei der Premiere ihres neuesten Films „Miss Peregrine`s Home for Peculiar Children“ am Montagabend in New York alle Blicke auf sich.

Eva Green in Elie Saab

Auch diesmal arbeitete Eva mit Kultregisseur Tim Burton zusammen und ihre teils mysteriösen und düsteren Rollen spiegeln sich ebenso in ihrer Garderobe wieder. Gleichzeitig sind ihre Looks jedoch stets elegant und sexy.

Aktuell setzte die schöne Französin auf eine rote, bodenlange Robe von Elie Saab. Das edle Kleid überzeugte mit einem Material-Mix, bestehend aus leichtem Chiffon und filigraner Spitze an den Seiten und am Oberteil. Der Stil der Kreation passt sich dem aktuellen Vintage-Trend an, bei dem es besonders um einen hochgeschlossenen Schnitt mit Kragen und Rüschen geht.

Mit einem modernen Gürtel wurde ein schicker Kontrast gesetzt, der gleichzeitig Evas schmale Taille betonte. Die „James Bond: Casino Royale“-Darstellerin verzichtete auf prunkvolle Juwelen und wählte lediglich einen farblich abgestimmten Statement-Ring.

Wir sind von Evas Stil begeistert und küren sie somit zu unserem Fashion-Liebling des Tages! (HA)

Foto: LK/WENN.com