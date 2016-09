Cathy Lugner fühlt sich einsam

Dienstag, 27. September 2016, 18:27 Uhr

Cathy Lugner fehlt eine gute Freundin. Seit der Teilnahme bei ‚Promi Big Brother‘ und der angeblichen Trennung von Richard Lugner ist nichts mehr so, wie es einmal war im Leben der 26-Jährigen.

Im Interview mit der ‚oe24.TV-Morgen-Show‘ klagt sie nun, wie allein sie sich wirklich fühle: „Das Thema habe ich im Haus schon thematisiert, dass ich keine richtigen Freunde habe. Natürlich kenne ich sehr viele Menschen. Aber Freundin habe ich keine. Keine einzige. Und natürlich gibt es manchmal Situationen, wo man mit jemandem sprechen möchte.“ Auch am Wochenende befand sich die Blondine in einer äußerst betrübten Stimmung und postete auf Faceboook ein Bild, auf dem sie traurig und nachdenklich in die Ferne starrt. Daneben ist zu lesen: „Wie ist euer Sonntag so? Ich hätte heute eine Freundin gebraucht. Hoffe, euch gehts besser.“

Zum Ehedrama mit dem 57 Jahre älteren Lugner wollte sich der Reality-Star jedoch nicht konkret äußern. Ihren angeblichen Auszug aus der gemeinsamen Villa im Wiener Stadtteil Grinzing kommentierte Lugner folgendermaßen: „Da stellt sich ja grundsätzlich schon mal die Frage, wer das behauptet hat. Ich kann ja auch auf den Marktplatz gehen und irgendwas behaupten.“

Eines stünde jedoch fest: Ab jetzt wolle sie wieder mehr auf sich selbst achten: „Bis jetzt habe ich auf so ziemlich alles für meinen Mann verzichtet, was ich eigentlich machen wollte.“ Der Baulöwe selbst hatte sich im Interview mit der Zeitung ‚Österreich‘ traurig über den derzeitigen Lauf der Dinge gezeigt: „Eigentlich geht es mir schlecht, na ja mittelmäßig.“

Die Ehe des Baulöwen und seiner Cathy steht angeblich kurz vor dem Aus, glaubt der Baulöwe. „Wir reden nur noch über Anwälte“, zitierte ihn das Hanmburger Magazin ‚OK!‘. „Cathy hat ihren Porsche abgeholt und mein Handy weggenommen.“ Die Schuld an dem ganzen Drama gibt Lugner übrigens Cathys neuem Manager, der mal sein ehemaligen Fast-Schwiegersohn war…

Foto: WENN.com