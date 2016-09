Cathy Lugner wieder bei Richard eingezogen?

Dienstag, 27. September 2016, 8:49 Uhr

Cathy Lugner zeigt sich wieder in der gemeinsamen Villa ihres Ehemanns. Seit ihrer Teilnahme an ‚Promi Big Brother‘ hing der Haussegen schief.

Richard Lugner gefiel das angeblich gar nicht, der Ehestreit wurde somit vor laufenden Kameras ausgetragen und am Ende zog sie mit ihrer Tochter sogar noch aus. Nun aber postete sie ein freches Bild auf Facebook, das sie mit einer großen Pizza in der Küche des Anwesens zeigt, der Schriftzug im Hintergrund verrät ihren Standort. „Allein, allein.. Ich zieh mir jetzt noch vor dem Schlafengehen eine fette Pizza rein! Was macht ihr heute noch Schönes?“, schrieb sie.

Ein Foto von gestern zeigt sie beim Nudeln-Essen mit Tochter.

Bisher ist allerdings noch nicht bekannt, ob es zu einer Versöhnung kam oder ob der Baulöwe jetzt die Koffer gepackt hat. Zuletzt berichtete er im Interview mit ‚OE24‘, dass die Trennung bald schon vor Gericht ausgeschlachtet werden könnte: „Ich habe mehrere Anwälte, mit denen muss ich jetzt reden. Ich muss mich auch mit meiner Frau und unseren Rechtsvertretern zusammensetzen, denn wie man sieht, kann sie ja nichts mehr ohne Anwälte klären. Sie hat mich sogar auf Verleumdung verklagt, wegen eures Interviews. Weil ich gesagt habe, dass sie in Köln betrunken war und ich Fotos habe. Heute in der Früh ging die Klage ein.“

Foto: WENN.com