MTV Europe Music Awards: Beyonce und Justin Bieber die Favoriten

Dienstag, 27. September 2016, 18:05 Uhr

Am Sonntag, 6. November finden in Rotterdam, Niederlande, die MTV Europe Music Awards statt, die weltweit live im Fernsehen übertragen werden. Bei dem Event liegen dieses Jahr dabei die Musikstars Beyoncé (35) und Justin Bieber (22) mit jeweils fünf Nominierungen vorn.

Eng dahinter folgt aber schon ‚Hello’-Sängerin Adele (28) mit insgesamt vier Nominierungen. Ebenfalls die Aussicht auf vier Preise hat zudem die Band Coldplay rund um Frontmann Chris Martin (39) und Shootingstar Lukas Graham (28). Das angebliche Liebespaar, R’n’B-Star Rihanna (28) und Rapper Drake (29) können jeweils immer noch beachtliche drei Nominierungen verbuchen.

Darunter befindet sich unter anderem auch eine in der Kategorie ‚Best Song’ für ihre Kollaboration ‚Work’. Weiter kämpfen hier auch Adeles Track ‚Hello’, Justin Biebers ‚Sorry’, Lukas Grahams ‚7 Years’ und Mike Posners Dance-Hit ‚I Took A Pill In Ibiza’ um einen der begehrten Awards. Alle Augen werden aber sicherlich zuerst auf die beiden möglichen Abräumer des Abends, Beyoncé und Justin Bieber gerichtet sein.

Die Gattin von Rapper Jay Z (46) darf sich dabei Hoffnungen in den Kategorien ‚Best Live’, ‚Best Female’, ‚Best Video’ (für ‚Formation’), ‚Biggest Fans’ und ‚Best Local Act’ (US) machen. Der On-/Off-Freund von Popstar Selena Gomez (24) kann dagegen möglicherweise in den Kategorien ‚Best Song’ (für ‚Sorry’), ‚Best Male’. ‚Best Pop’, ‚Biggest Fans’ und Best Local Act’ (Kanada) punkten. Auf mtvema.com kann bereits für den Lieblingskünstler abgestimmt werden. Dort ist übrigens auch die vollständige Liste der Nominierungen einsehbar. (CS)

Nominierungen in den wichtigsten Kategorien:

Best Song:

Adele – Hello

Justin Bieber – Sorry

Lukas Graham – 7 Years

Mike Posner – I Took A Pill In Ibiza

Rihanna ft. Drake – Work

Best Video:

Beyoncé – Formation

Coldplay – Up & Up

Kanye West – Famous

Tame Impala – The Less I Know the Better

The Weeknd ft. Daft Punk – Starboy

Best Female:

Adele

Beyoncé

Lady Gaga

Rihanna

Sia

Best Male:

Calvin Harris

Drake

Justin Bieber

Shawn Mendes

The Weeknd

Best Live:

Adele

Beyoncé

Coldplay

Green Day

Twenty One Pilots

Foto: WENN.com