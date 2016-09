Rob Kardashian postet Kylie Jenners Handynummer

Dienstag, 27. September 2016, 12:45 Uhr

Rob Kardashian, der einzige Sohn der Kardashian-Mischpoke, holt böse gegen eine seiner Schwestern aus und postet deren Handynummer. Um welche Schwester handelt es sich und weshalb die Aktion?

Der 29-Jährige hat sich an seiner 19-jährigen Halbschwester böse gerächt, nachdem diese seine schwangere Verlobte Blac Chyna von ihrer eigenen Babyparty auslud. So tweetete er seinen rund 10 Millionen Followern vor wenigen Tagen: „Warum wird die Mutter meines Kindes nicht zu meiner Babyparty eingeladen? Ihr habt doch euren Verstand verloren!“ Das war für den Sohn des verstorbenen Star-Anwalts, Robert Kardashian, zu viel des Guten, weshalb er auf gemeinste Weise reagierte: Vor wenigen Stunden postete er die Nummer seiner Schwester, die daraufhin mit Nachrichten von Fans bombardiert wurde. Kurz darauf schrieb er: „Ich hab’s nicht gehackt, das war Rob Dog, haha!“

Mittlerweile hat ‚Mail Online‘ bereits bestätigt, dass die momentan nicht erreichbare Nummer zweifelsfrei die des Jenner-Sprösslings war. Der Streit kommt jedoch für viele überraschend, da davon ausgegangen worden war, dass die ‚Lip Kit‘-Unternehmerin mittlerweile den Streit mit der schwangeren 28-jährigen Blac bereinigt hatte.

Hintergrund ist, dass die jüngste Kardashian-Tochter seit zwei Jahren mit Chynas Ex-Verlobten Tyga zusammen ist. Dieser ist zudem der Vater von Chynas dreijährigen Sohn King. Hinzu kommt, dass Chyna ein Tattoo mit dem Nachnamen des Rappers auf ihrem Unterarm trägt. Gleichzeitig bekam der einzige Sohn des Kardashian-Clans in der neuesten Episode (25. September) seines Reality-Formats ‚Rob and Chyna‘ eine Warnung von dessen 45-jährigen Mutter Shalana Hunter: „Wann willst du meine Tochter heiraten? Hör auf mit dem, was du hier gerade tust. Chyna braucht kein Baby, sie braucht dich als den Vater ihres Kindes. Du versaust es gerade!“ Das Mädchen des Paares, das seit erst acht Monaten zusammen ist, soll im Oktober zur Welt kommen.

Foto: E! Entertainment Media, LLC