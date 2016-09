Shawn Mendes: Der Überflieger und sein Album „Illuminate“

Dienstag, 27. September 2016, 21:13 Uhr

Shootingstar Shawn Mendes (18) hat mit ‚Illuminate’ gerade sein neuestes, zweites Album herausgebracht, aus dem er schon die Songs ‚Three Empty Words’, ‚Ruin’ und ‚Treat You Better’ veröffentlichte.

Nach dessen dazugehörigem, aufsehenerregenden Video, präsentiert der kanadische Superstar für ‚Mercy’ erneut einen intensiven, eindringlichen Clip. Darin muss der talentierte 18-Jährige, der als „neuer Justin Bieber“ gehandelt wird, gegen Wassermassen ankämpfen.

Im Interview erzählte der junge Popstar mit der gefühlvollen Stimme, dass ‚Mercy’ einer seiner Lieblingstracks auf der neuen Platte sei. Zu dieser erklärte er dann auch: „[…] ich habe so viel von meinem Herzen und meiner Seele da hineingesteckt und bin einfach bereit dafür, dass alle Welt sie endlich hört.“

Sein Songschreiben habe sich im Vergleich zu seinem Debütalbum ‚Handwritten’ (April 2015 veröffentlicht) zudem auch verändert. Er verriet: „Ich glaube, ich habe einige Lebenserfahrungen mehr durchlaufen und habe eine Menge mehr gehabt, worüber ich schreiben konnte und sie ist um einiges reifer geworden.“ Und er fuhr fort: „Das letzte Album habe ich während einer Menge verrückter Reisen produziert, unterwegs und abseits davon auf einem Tour-Bus und habe nicht die Zeit gehabt, mich wirklich darauf einzulassen und zu fokussieren. Bei diesem Album haben wir [dagegen] Zeit weggeschlossen in Upstate New York verbracht und es war wirklich befreiend. Ich konnte endlich genau das machen, was ich wollte.“

Shawn Mendes’ Debütalbum ‚Handwritten’ ging bei seiner Veröffentlichung letztes Jahr prompt auf Platz 1 der Billboard Top-200. Mit mehr als 2,5 Millionen verkauften Einheiten und weit über 2 Milliarden Streams weltweit, erreichte der Longplayer binnen kürzester Zeit Platinstatus in diversen Ländern (u.a. USA, Schweden, Dänemark). Auch darauf vertreten war übrigens die Hit-Single ‚Stitches’, die ihm rund um den Globus weitere Platin- und Goldauszeichnungen bescherte – in Deutschland gab’s Gold. Zudem ging der Song auf Platz 1 der deutschen iTunes-Charts, Platz 2 der deutschen Airplay-Charts, Platz 3 der deutschen Single-Charts, Platz 2 der deutschen Shazam-Charts sowie in die Top-5 der deutschen Spotify-Charts.

Seine dazugehörige Welttour mit insgesamt 38 Stopps war binnen einer einzigen Woche restlos ausverkauft. Mit seinem neuesten Album ‚Illuminate’ wird der 18-Jährige ganz sicher erneut so einige Rekorde brechen.

Die bereits veröffentlichte Single ‚Treat You Better’ stieg jedenfalls schon mal in sage und schreibe 26 Ländern postwendend auf Platz 1 in die iTunes-Charts ein. Und auch ‚Mercy’ hat das Zeug dazu, ein ganz großer Charthit zu werden…(CS)

