"20th Century Women": Erster Teaser-Trailer

Mittwoch, 28. September 2016, 12:11 Uhr

Annette Bening wird bereits als Oscar-Kandidatin gehandelt, verdient hätte es die Schauspielerin auf jeden Fall.

Der deutsche Filmstart steht noch nicht fest, aber ein Teaser-Trailer für ’20th Century Women‘ zeigt Annette Bening jetzt als freizügige Mutter eines Teenagers in Kalifornien. Das Branchenblatt ‚Variety‘ meint, die 58-jährige Schauspielerin, die in ‚American Beauty‘ als durchgeknallte Ehefrau von Kevin Spacey bestach, sei nach vier Oscar-Nominierungen nun reif für den Preis.

’20th Century Women‘ handelt von drei Frauen in den 1970er Jahren, die dem Jungen wichtige Lektionen zum Leben und zur Liebe, zu Sex und Freiheit erteilen. Neben Bening spielen Greta Gerwig und Elle Fanning. Regie führt Mike Mills (‚Beginners‘). Der Film läuft zu Weihnachten in den USA an.

Bening hat auch privat reichlich Erfahrung in der Mutterrolle. Mit ihrem Ehemann, Hollywood-Legende Warren Beatty (‚Bonnie und Clyde‘), hat sie vier Kinder. (dpa)

Foto: Pacific Coast News/WENN.com