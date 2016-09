Kylie Jenners Kosmetik-Coup: 48 Stunden-Billig-Versand

Mittwoch, 28. September 2016, 19:35 Uhr

Kylie Jenner reduziert die internationalen Versandkosten ihrer Kosmetikartikel für 48 Stunden. Die 19-jährige ‚Keeping Up With the Kardashians‘-Darstellerin, die bereits seit zwei Jahren ein Beauty-Imperium aufbaut, verlangt 48 Stunden lang nur ein Drittel der sonst 14,95 Dollar teuren internationalen Versandkosten, da sie ihre Kunden auf der ganzen Welt „liebt“.

Der Mini-Mogul gab die guten Neuigkeiten auf seinem Instagram-Profil bekannt. Sie schrieb: „So, wie versprochen…um meinen internationalen Kunden meine Liebe zu beweisen, senke ich die Versandkosten ab morgen um 10.00 Uhr morgens für 48 Stunden!“ Wer sich also mit originalen Kylie Jenner-Artikeln eindecken möchte, hat dafür von Mittwoch bis Freitag Zeit. Die zeitweise Senkung der Versandkosten folgt, nachdem Jenner erst kürzlich bekannt gab, dass sie irgendwann einen Tag lang weltweit gar keine Versandkosten für ihre Artikel in Rechnung stellen möchte. Der Reality TV-Star verriet vor einiger Zeit: „Ich will einen Tag ohne Versandkosten für alle ‚Kylie Cosmetics‘-Produkte machen!“ Das stinkt allerdings nach etwas ganz anderem: Die Dame will einfach Kohle machen! Weil dann einfach mehr bestellen.

Die Palette der jungen Kosmetikunternehmerin reicht von drei Lippenstift-Kits bis hin zu einzelnen Produkten, darunter matte und metallic Lipliner und Lippenstift-Duos, Lipgloss, Lidschatten und Eyeliner-Kits. Auch ein Make Up-Store ist laut Jenner in Planung, Details zu dem Geschäft sind allerdings noch nicht bekannt. Die dunkelhaarige Schönheit sagte vor nicht allzu langer Zeit mystisch: „Haltet die Augen nach einem ‚Kylie Cosmetics‘-Store offen…aber das ist alles, was ich euch derzeit verraten kann.“

Foto: WENN.com