Madonna: Mutti lässt mit 58 baumeln

Um Fans zum Wählen zu animieren zieht jetzt auch Madonna blank. Nach Katy Perry setzt nun die blonde Sängerin ihren nackten Körper ein und postet ein Nackt-Bild von sich auf Instagram, um ihre Fans dazu zu animieren, für Hillary Clinton zu wählen.

Auf dem Bild, dass die 58-Jährige am frühen Mittwochmorgen (28. September) hochlud, lässt sie einiges baumeln, darunter auch einige goldene Ketten. Ihr Gesicht und die intimeren Körperzonen kann man erahnen. Sie schreibt dazu: „Ich wähle nackt mit Katy Perry! Wählt Hillary, sie ist das Beste, was wir kriegen können.“ Ihr Beitrag zur ‚Nackt Wählen‘-Kampagne bekam in 45 Minuten 12.000 Likes. Außerdem postete sie ein Foto von ihrem Auftritt bei den ‚Brit Awards‘ 2015.

Clinton ist mit Photoshop hineinmontiert und es sieht so aus, als würde Madonna die Präsidentschaftskandidatin streicheln. Darunter steht: „Lang lebe Hillary. Ja, ich wähle die Intelligenz. Ich wähle Gleichberechtigung für Frauen und alle Minderheiten. Geht raus und wählt.“

Am gestrigen Dienstag machte bereits Katy Perry Schlagzeilen, als sie sich für ein ‚Funny or Die‘-Video auszog, um Fans zum Wählen aufzufordern. In dem Clip der Comedy Video-Webseite wacht die 31-jährige Sängerin in ihrem Schlafanzug mit Amerika-Muster auf und sagt: „Nirgendwo steht, man könne nicht aus dem Bett fallen und direkt zur Wahl gehen, in jedem Staat… In welchem auch immer man gerade aufgewacht ist.“ Sie erklärt außerdem, dass man im Baby-Strampler kommen könne oder worin auch immer man schläft. Mit den Worten „Ich persönliche schlafe nackt“ zieht sich die ‚Roar‘-Sängerin den Pyjama aus. Wer würde bei dieser Motivation nicht zum Wahlbüro gehen?

Fotos: WENN.com, instagram