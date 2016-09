Angelina Heger und Leonard Freier wirklich ein Paar?

Donnerstag, 29. September 2016, 18:38 Uhr

Während andere Angelinas (Jolie, 41) gerade die Scheidung einreichten, läuten für Angelina Heger (24) und Ex-Bachelor Leonard Freier (31) vielleicht bald die Hochzeitsglöckchen…

Na, na, nicht ganz so schnell, werden manche jetzt möglicherweise sagen. Aber wer die letzten so wahnsinnig verliebten Bilder des Neu-Paares Anfang des Monats gesehen hat, wird das wohl glauben. Gerüchte über einer Liebschaft gab es schon seit einiger Zeit. Jetzt verriet die ehemalige ‚Bachelor’-Kandidatin dann auch endlich gegenüber dem Magazin ‚InTouch’, was ihre Fans so lange wissen wollte: „Ja, es stimmt. Wir treffen uns, verbringen sehr viel Zeit miteinander und sind sehr glücklich.“ Ja gut, das tun andere auch, bei denen keine Liebe im Spiel ist.

Mehr zu Leonard Freier: „In der Presse wird einem viel angedichtet“

Bestätigt Heger damit dann auch einen wichtigen Grundsatz, nämlich: Hartnäckigkeit zahlt sich aus? Möglich. Denn: 2014 erhielt die frühere Freundin von Rocco Stark (30) als ‚Der Bachelor’-Kandidatin beim Finale noch einen Korb. Natürlich noch lange kein Grund, aufzugeben. Zwei Jahre später hat sie nämlich doch noch ihren (Ex-)Bachelor bekommen! Und mit dem war sie sogar schon als Beraterin für dessen geplanten Autokauf unterwegs, so zumindest die ‚InTouch’. Na, wenn das mal nichts ist!





Aber halt, bloß noch nicht zuviel Enthusiasmus, denn die 24-Jährige gab zu bedenken: „Zwischen uns ist alles noch recht frisch. Deshalb wollen wir noch nicht allzu viel sagen. Aber wir sind sehr froh, wie es ist.“ Von Liebe also doch keine Spur, denn das Wörtchen ist gar nicht gefallen! Solche Feinheiten werden von der Boulevardpresse gerne mal übersehen.

Zweifel an der Echtheit dieser Beziehung dürfen ruhig bestehen bleiben. Zu durchsichtig ist Hegers öffentlicher Exhibitionismus, ihre scheinbare Sucht nach Aufmerksamkeit. Offenbar hat die Dame nichts besseres zu tun.

Wir dürfen also gespannt sein, was der schöne Leonard dazu sagt. Erst daran lässt sich womöglich ermessen, wie ernsthaft diese Liason wirklich ist. (CS/PV)

Foto: Patrick Hoffmann/WENN.com