Best Dress of the Day (393) zum Nachshoppen: Miranda Kerr

Donnerstag, 29. September 2016, 16:48 Uhr

Zerrissene Jeans, Lederjacken und Stiefeletten sind die Must-Haves der diesjährigen Herbstsaison. Topmodel Miranda Kerr zeigte uns am vergangenen Dienstag ihre Interpretation des coolen Rock `n` Roll Looks und präsentierte sich in einer schicken Retro-Kombination am Flughafen in Los Angeles.

Die 33-Jährige trug eine verwaschene, hellblaue Jeans und eine schwarze Rüschenbluse mit Trompetenärmeln und goldenen Verzierungen. Außerdem zeigte auch sie sich mit einem stylishen Gürtel von Gucci, der sich zu dem aktuellen Trend-Accessoire etabliert hat und einen edlen Hingucker abgibt. Dazu kombinierte die hübsche Australierin einen schwarzen „Choker“ und eine angesagte, schwarze Sonnenbrille.

Für den Wow-Effekt sorgte sie mit ihren schwarzen Lack-Stiefeletten. Statt den klassischen Ankle Boots dreht sich dieses Jahr alles um die Stiefelette mit Blockabsatz, die hervorragend zum trendy Rock `n` Roll Styling passt. Ob aus Samt, im glitzernden Metallic-Look, oder in verführerischem Lack, die Schuhe stehen momentan im Mittelpunkt der herbstlichen Garderobe.

Wir finden Miranda hat uns hier eine wirklich schicke Inspiration geboten und gezeigt, wie Frau die Herbsttrends am besten umsetzen kann. Wir sind von ihrem Trendgespür begeistert und küren ihren lässigen Look somit zum schönsten Outfit des Tages! (HA)

Foto: WENN.com