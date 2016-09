Britney Spears: "Meine Zwanziger waren grauenvoll!"

Donnerstag, 29. September 2016, 17:07 Uhr

Britney Spears hat sich zu ihrem berühmten Zusammenbruch im Jahr 2007 geäußert. Erst diese Woche stellte die Sängerin wieder einmal unter Beweis, dass sie zu den größten Ikonen der letzten Jahre zählt, nachdem sie bei dem ‚Apple Music Festival‘ in London aufgetreten war.

Im Gespräch mit der britischen Moderatorin Lorraine Kelly sprach die 34-Jährige am Donnerstag (29. September) in deren Talkshow über ihre turbulenten Zwanziger, ihr neues Album und Sorgen einer Mutter. Über ihr neues Album ‚Glory‘ sagt sie: „Ich war sehr nervös vor meinem Comeback. Ich habe mir wirklich Zeit mit der Aufnahme gelassen. Zweieinhalb Jahre, bis es fertig war. Ich hatte zugegebenermaßen starkes Lampenfieber, aber es hat funktioniert.“ Dabei wurden ihre turbulenten Zwanziger natürlich nicht ungeachtet gelassen. Gerade das Rasieren einer Glatze und die Attacke auf ein Auto eines Paparrazzo mit einem Regenschirm sorgten für großen Wirbel. Das Chaos endete folglich in einer Entziehungskur.

Über die erschütternde Zeit erzählt die zweifache Mutter: „Ich genieße mein Leben in den Dreißigern viel mehr. Die Zwanziger waren grauenvoll. Als ich jünger war hatte ich wirklich viel Spaß, aber jetzt wo man älter ist, weiß man, wer man wirklich ist.“ Nun freue sie sich jedoch, solo zu sein: „Mir geht es momentan sehr gut. Ich lerne, mich selbst zu lieben und besser kennenzulernen. Und alleinstehend zu sein ist wirklich okay.“ Doch trotz alledem habe sie auch Angst vor der Zukunft: „Meine Söhne sind gerade in einem tollen Alter und meine kleinen Babys. Aber wenn sie zwölf, dreizehn, vierzehn oder fünfzehn werden, dann wird das echt eine harte Zeit für eine Mutter.“

Foto: WENN.com