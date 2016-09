Felix von Jascheroff wieder bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

Donnerstag, 29. September 2016, 8:32 Uhr

Felix von Jascheroff ist bald wieder zurück bei GZSZ. Ab Oktober dreht der Schauspieler nach einer längeren Pause endlich wieder für „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“.

Felix von Jascheroff auf Phi Phi Island, in der Bucht in der „The Beach“ gedreht wurde

Was der 34-Jährige in der Zwischenzeit alles gemacht hat, wie es um seinen Beziehungsstatus bestellt ist und wie seine Rolle „John Bachmann“ zurück nach Berlin kommt, erklärte der Berliner GZSZ-Superstar jetzt im RTL-Interview. Hier ein Auszug.

Wo warst du in den letzten Monaten?

Ich war die letzten Monate in Grevesmühlen an der Ostsee und habe dort den gesamten Sommer über beim „Piraten Open Air“ mitgewirkt. Dort habe ich viele neue Kollegen und Freunde gefunden. Es war eine sehr intensive und wunderbare Zeit.

Du warst gerade auch in Thailand. Warum?

Ich war in Thailand, um zur Ruhe zu kommen und um neue Kraft zu tanken, für das was jetzt nach dem Urlaub kommt. Außerdem habe ich ein großartiges Projekt namens „Yim Kids Thailand“ unterstützt. Eine Organisation, die sich dafür einsetzt, dass Kinder aus armen Familien dennoch zur Schule gehen und eine Ausbildung genießen können.

Jetzt geht es ab nächste Woche weiter bei GZSZ. Wie hat sich deine Rolle „John Bachmann“ vor deiner Pause verabschiedet?

John hat von seinen Freunden und seiner Familie ein Ticket nach Kanada geschenkt bekommen, damit er endlich seinen Sohn wiedersehen kann. Also ist er damals ab nach Kanada. Dort ist er auch die ganze Zeit geblieben.

Wie und wann kommt er zurück?

John wird kurz vor der Weihnachtszeit in Berlin aufschlagen und wieder für seine Freunde und Familie da sein.

Und privat? Verliebt, verlobt oder verheiratet?

Alles Läuft – privat wie auch im Job. Was will man mehr. Und nein: Geheiratet habe ich noch nicht! (lacht).





Fotos: Privat/RTL