Frances Bean Cobain muss Unterhalt an Ex zahlen

Donnerstag, 29. September 2016, 10:49 Uhr

Frances Bean Cobain muss ihrem Ex-Mann 12.000 Dollar Unterhalt zahlen. Angeblich soll die Tochter von Courtney Love und Kurt Cobain gegenüber Musiker Isaiah Silva diese temporäre Unterhaltszahlung über die nächsten vier Monate leisten, während der Schlichtungsphase.

Die 24-Jährige muss sogar 15.000 Dollar Anwaltskosten ihres Ex übernehmen, wie ‚E!Online‘ berichtet. Die Bedigungen dafür sind ein Streitschlichter und die Inspektion ihres Hauses in Los Angeles, das Silva in den letzten zwei Wochen räumen sollte. Im März letzten Jahres hatte sie die Scheidung eingereicht, nachdem die beiden im Juni 2014 geheiratet hatten. Nach einem Streit um die Kurt-Cobain-Gitarre ging es schmutzig weiter.

Ansonsten könne sich der 31-Jährige keine Hoffnungen auf das rund 400 Millionen Euro hohe Vermögen machen, das die Grunge-Ikone seiner einzigen Tochter hinterließ – ihr Ehevertrag schließe das aus. Die Ehe der beiden war ohnehin nicht unumstritten. So hat Courtney Love (Foto), Mutter von Frances Bean Cobain, von der Hochzeit erst erfahren, nachdem die Trauung bereits vollzogen worden war.

Foto: WENN.com