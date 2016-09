"Fucking Berlin": Morgens Studentin, abends Nutte

Donnerstag, 29. September 2016, 19:47 Uhr

Der gleichnamige, autobiografische Bestsellerroman von Sonia Rossi erzählt die Geschichte einer Mathematikstudentin, die sich ihr Studium mit Prostitution versucht zu finanzieren. Am 6. Oktober wird der Film in Deutschland auf Blu-ray, DVD und als VoD veröffentlicht.

In den Hauptrollen Svenja Jung, Christoph Letkowski, Mateusz Dopieralski und ‚The Voice Of Germany‘-Gewinnerin Charley Ann Schmutzler

Und darum geht’s: Mathestudentin Sonja (Svenja Jung) ist neu in Berlin. Die Stadt ist für sie ein Rhythmus in Endlosschleife, dem sie sich hingibt. Als sie sich in Ladja verliebt, scheint alles möglich. Beide spüren den gleichen Beat und tanzen sich durch die Nächte, bis sie pleite sind und Sonja neugierig ist, wie weit sie für Geld gehen würde. Als ‚Mascha‘ steigt sie als Web-Stripperin ein, testet ihre Grenzen aus und macht in der ‚Oase‘ bald alles mit. Ein Doppelleben beginnt …

klatsch-tratsch.de verlost 2x 2 x Blu-rays inkl. MY BILLY BOY für den Film individualisierte Kondompackungen!

Um teilnehmen zu können, mußt Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein!

Schreib uns bis zum 15. Oktober 2016 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Fucking Berlin“! Deine Mail geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



BILLY BOY bietet ab sofort unter dem Titel My BILLY BOY einen einzigartigen Personalisierungsservice an: Auf der Seite billy-boy.de/mybillyboy hat der Kunde die Möglichkeit, seine ganz persönliche Kondompackung nach individuellen Wünschen zu gestalten. Hierzu wählt man ganz einfach zwischen vier verschiedenen Kondomsorten seinen Favoriten aus und bestückt die Verpackung mit einem selbst-erdachten Namen, Titel oder Spruch.

Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Für weniger starke Freidenker gibt es auch die Möglichkeit, aus einer großen Auswahl an Spruchvorschlägen zu wählen.

Fotos: Eurovideo